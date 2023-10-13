Atalarımız ne güzel söylemiş. “Bir elin nesi var, iki elin sesi var”.

25 yıldır ÇEKVA ile Çorum’un şair, yazar, sanatkâr ve kültür üreten insanları örnek alınacak bir beraberliği gerçekleştirdiler.

ÇEKVA (Çorum Eğitim ve Kürtür Vakfı) Ekim 1995 yılında kurulmuş ve Ocak 1996’da ÇORUMEVİ ismi ile bir daire kiralanmıştır. ÇORUMEVİ ismi ile bir de dergi çıkarılmaya başlanmıştır. Eylül 1996’da Atatürk Lisesi Müdürü Ahmet Güngör’ün sorumluğunda 75.Yıl Kültür Merkezinde faaliyetine devam etmiştir. Birkaç yer değiştirdikten sonra ÇEPNİ MAH.HIDIRLIK CADDESİ- Terlemez İş Hanı NO:6- Kat:1’de çalışmalarına devam etmektedir.

ÇEKVA hem Çorum dışında okuyan Çorumluların üniversite öğrencisi olan çocuklarına burs vermek, hem yardımcı olmak için kurulmuştur. Aynı zamanda Çorum’da ikamet eden ilk ve ortaokul çocuklarına, bilgisayar, el işi, resim, ebru… gibi kurslar veriyor. Hiçbir öğrenciden ücret almıyor. Öğretmenler de ücretsiz ders veriyor.

Aynı tarihlerde Çorum’un yazan, çizen, düşünen sanat ve kültür üreten insanları, Abdulah ERCAN, Abdülkadir OZULU, Muzafffer GÜNDOĞAR, Rıfat KURTOĞLU’nun öncülüğünde 15 günde bir, bir araya gelip sanat ve kültür paylaşımı yapalım diyerek, gayrı resmi olarak kendi aralarında AZIK PAYLAŞMA toplantıları yapıyorlar. Üç, dört sene rast gele, falancanın köyünde, falan kahvede, boş düğün salonlarında, -“15 günde bir Cumartesi öğleden sonra ”- buluşuyorlar. Devamlı ve sabit bir yerleri yok. Yarısı öğretmen olan Sanat Dostları Grubu, çok iyi tanıdıkları Ahmet GÜNGÖR’den, ÇEKVA’da bir toplantı yapmayı talep ediyorlar. Yıl 1999. ÇEKVA’nın ofisi, Özel İdareye bağlı 75. yıl Kültür Merkezinde 2.katta. Vakfın çocuklara kurs verdiği salon müsait. Çekva Çorum Temsilcisi olan Atatürk Lisesi Müdürü Ahmet GÜNGÖR hocamız, o günden sonra SANAT DOSTLARI TOPLANTISINI devamlı olarak Çekva’da yapabileceklerini söylüyor. O gün bu gündür, yani 25 SENEDİR, Sanat Dostları olarak her ayın ilk cumartesi günü saat 13.3o- 15.3o arası iki saat “kültür azığımızı ÇEKVA ÇATISI ATINDA paylaşıyoruz”,

7 EKİM 2023 CUMARTESİ günü, 25.YILIMIZIN İLK TOPLANTISINI ÇEKVA’DA YAPTIK.

Kendi aramızda mini bir bayram idi. Bu bayramı ÇORUMLU hemşehrilerimizle paylaşmak istiyoruz. Sanat Dostları grubumuz tamamen gönül bağı ile yürüyen bir gruptur. Katılan bayan arkadaşlarımız da var. İlla şair, yazar olmak mecburiyeti yok. Yıllardır katılan ve sadece dinleyen arkadaşlarımız da var.

Sigara, siyaset, dinî mevzular, her hangi bir özel propaganda yasak. Sanat, kültür ve müşterek millî bayramlarımız tamamen serbest. Başkanımız falan yok. Üye listemiz, üye kaydımız, üye aidatımız yok. İsteyen ÇEKVA’ya gönlünce yardım edebilir. Bu da serbest.

Yerimiz Çekva. Tamamen gönül birliği, gönül bağı ile çeyrek asırdır kaynaşmış durumdayız. İsteyen herkes bize katılabilir. Katılmak için hiç bir şartımız yok. Katılmak istemeniz yeterli. Kapımız ÇEKVA. Kapımız herkese açık. Çaylar ÇEKVA’ dan.

7 EKİM 2023 CUMARTESİ 25. YIL TOPLANTIMIZIN ÖZETİ:

Ahmet Güngör hocamızın açış konuşması ile 25 . yılın toplantısı başladı. Toplantıyı yönetmek için sözü Muzaffer Gündoğar’a verdi. İlk sözü Tatarlı VEYSEL ÇAĞIL’ a verdi. Aslında iyi mâni yazar. Bu defa şiirini okudu.

HALİL YURTTAŞ, çok iyi bir halk ozanı olduğu halde pek tanınmayan Kahramanmaraş- AFŞİNLİ, Âşık Yener’i tanıttı.

HAYDAR ÜNLÜYOL, Kimse umursamıyor şiirini okudu.

SÜLEYMAN KAMIŞLI, Aslında halk ozanıdır, fakat bu defa “Hitabetin” bir sanat olduğunu, beden dilini anlattı.

İBRAHİM GÖSTERİR, muska hakkında, derin araştırma yapmış. Bilmediğimiz çok şey anlattı.

MUZAFFER GÜNDOĞAR, Genç yaşta vefat eden Milliyet roman yarışmasında mansiyon kazanan Çorumlu yazar Şükrü Gümüş’ü tanıttı.

SELÂHATTİN AYDEMİR, yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yazdığı şiiri okudu.

Bir zamanlar görme özürlüler başkanı olan FAZLI KOÇAK, kaldırımlarda bulunan sarı çizgilerin üzerine motor koyanlardan ve bazı seyyar satıcılardan şikâyetini anlattı.

İyi bir gözlemci olan ZEYNEP ÖZÇEREZCİ, bir öğretmen grubu ile katıldığı Balkan turunu anlattı. Toplum, teknoloji ve medeniyet olarak ülkemizle mukayese ederek çıkardığı dersi bizle paylaştı.

HANİFE GEDİK, hayata dair şiirini okudu.

HASAN KORKMAZ, Musa Yenilmez’i tanıttı.

BAHRİ GÜVEN, NECDET FİLİZLİ, CAN YOKSUL, SAFFET MUMCU, dinleyici olarak katıldılar. Emektar sekreterimiz Nuriye YILDIRIM’ın kek ve çay ikramı ile ağzımız tatlandı.

4 KASIM 2023 de buluşmak üzere ayrıldık.