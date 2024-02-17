Olay İskilip ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Beyoğlan Köyü’nde yaşayan Nuriye Gökçe, köyün yakınlarındaki çayın kenarında bulunduğu esnada dengesini kaybederek çaya düştü.

Yaşlı kadını çayın içerisinde hareketsiz görenlerin ihbarı ile köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gökçe’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerce olay yerinde yapılan incelemede su seviyesinin düşük olduğunun görülmesi üzerine ölümü şüpheli bulunan Gökçe’nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Editör: HABER MERKEZİ