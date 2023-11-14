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Halit Çatalpelit, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden il genel meclis üyeliği için aday aday başvurusu yaptığını söyledi.

Çorum'a mahalle mahalle, köy köy hizmet ederek vatandaşın yaşam kalitesini yükseltmek en büyük hedefi ve arzusu olduğunu ifade eden Çatalpelit “31 Mart 2024’te yapılacak olan Yerel Seçimlerde daha kaliteli bir hizmet için, daha adil ve şeffaf bir yönetim tarzı için, daha güzel bir Çorum için, halka hizmet Hakka hizmet anlayışıyla başvurumuzu yaptık, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Destek sizden, hizmet bizden” şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanlığı'nda adaylık başvuru formunu dolduran Halit Çatalpelit, İl Başkan Yardımcıları Recep Kantar ve Kadir Karakuş'a teslim etti.