2023 Ramazan organizasyonu kapsamında, yardımlarının büyük çoğunluğunu Türkiye içine tahsis eden Cansuyu, yurtdışında ise Filistin, Arakan, Yemen gibi kriz bölgelerini önceleyerek dünyanın en fakir ülkelerine yardımlarınızı ulaştırmayı hedefliyor.

Yapılan yardım çalışmalarıyla ilgili Cansuyu Derneği Çorum Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, “Ramazan ayı öncesinde il ve ilçelerimizde belirlemiş olduğumuz muhtaç ailelere ramazan kumanya dağıtımlarımız devam ediyor. Şuana kadar ilçelerimizin dağıtımlarını bitirdik, il merkezinde ise dağıtımlarımız devam ediyor.

Cansuyu Derneği Çorum Temsilciliği olarak bir taraftan ilimize misafir olan depremzede kardeşlerimize yardım ederken, bir taraftan da deprem bölgelerinde bulunan 14 aşevine malzeme temininde bulunuyoruz.

Ramazan’ın fazileti ve ecri ile gerçek muhtaçlara destek olmak ve hep birlikte bu sevaptan nasibimizi almak yegâne muradımızdır.

Siz kıymetli hayırseverlerimizi bu vesile ile selamlar, Ramazan ayında gerçekleştireceğimiz çalışmalarımızda sizleri de yanımızda görmek isteriz” denildi. (Haber Merkezi)