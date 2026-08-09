Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Cansever, uzun süredir mücadele ettiği lösemi nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybetti. Gerçek adı Dzansever Dalipova olan sanatçı, geçtiğimiz aralık ayında lösemi teşhisi almıştı. Almanya’da kemoterapi tedavisi gören Cansever için uygun kök hücre donörü bulunmuş ve 26 Mart 2026’da ilik nakli gerçekleştirilmişti.

Naklin ardından tedavisine hastanede devam edilen sanatçı, ilerleyen dönemde sağlık durumunun iyiye gittiğini takipçileriyle paylaşmıştı. Ancak Cansever, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.