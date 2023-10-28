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Olay, geçtiğimiz günlerde Tokat'ın Turhal ilçesi Tokat-Amasya Karayolu'nda gerçekleşti. Kimliği tespit edilemeyen kişiler, LPG yakıtları bitince gaz istasyonuna benzinle gitmek istedi ve araçlarının yakıt pompası da çalışmayınca akıllara durgunluk veren bir çözümle istasyona kadar gitmeyi başardı.

Canlarını hiçe sayan çılgınlardan biri aracın motor kaputunu açarak üzerine oturdu, seyir halindeki aracın motor kısmına elleriyle benzin döktü. Yanma ve düşüp ölme riskini göze alan kişileri görenlerin yürekleri ağızlarıma geldi. Buldukları tehlikeli çözümle yakıt istasyonuna ulaşan iki kişi bu anları cep telefonuyla da kaydetmeyi ihmal etmedi.

(Mustafa Kurtulan)