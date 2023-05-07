STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Raşit Yorgancılar ***, Özcan Sultanoğlu ***, Kemal Elmas ***

4.HAKEM: Veli Karakaya

MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ: Bora ***, Oktay **, Ferhat **, Emre Keskin ** (Dk. 65 Oğuzhan Açıl *), Oğuzhan Aydoğan **, Muhammed Enes ** (Dk. 88 Fuat), Bedirhan ***, Atalay ** (Dk. 88 Okan), Mertcan **, Abdulkadir **, Gençer ***

YEDEKLER: Ceyhun, Cüneyt, Murat, Mert, Emre Bibercioğlu, Yusuf, Kadir

TEKNİK DİREKTÖR: Serkan Afacan

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Ali ***, Serkan **, Erkan **, Emre **, Atakan Akkaynak **, Murat ** (Dk. 90 Timur), Selim ** (Dk. 60 Eren *), Ferhat **, Sinan ** (Dk. 60 Hurşit *), Gökhan *** (Dk. 84 Ozan *), Suat *** (Dk. 84 Berkay Can *)

YEDEKLER: Bayram, Mustafa Eren, Timur, Fatih Selimhan, Mustafa Emre, Atakan Cangöz

TEKNİK DİREKTÖR: Tahsin Tam

GOLLER: Dk.36 Gökhan (Çorum FK), Dk. 71 (penaltıdan) Gençer (Menemen FK)

SARI KARTLAR: Oğuzhan Aydoğan, Oktay (Menemen FK), Serkan, Eren, Ali (Çorum FK)

2.Lig Beyaz Grup’ta, “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 36.hafta maçında konuk olduğu Menemen FK ile 1-1 berabere kalırken, hem puan kaybetmesi, hem de Şanlıurfaspor’un da kazanması üzerine şampiyonluğunu ilan etmeyi erteledi.

Menemen İlçe Stadı’nda oynanan maçta, özellikle ilk yarıda etkili oynayan ve net pozisyonlardan yararlanamayan Çorum FK, Gökhan Karadeniz’in 36.dakikada Gökhan’ın attığı golle devreyi 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda, ilk yarıya oranla daha atak oynayan Menemen FK, 71. Dakikada penaltıdan Gençer Cansu’nun golüyle beraberliği sağladı.

Son dakikada, önce Hurşit, devamında Atakan topu ağlarla buluşturamayınca karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

9 maçlık galibiyet ve gol yememe serisi sona eren Çorum FK, bu beraberlikle puanını 73’e çıkartıp liderliğini sürdürürken, Menemen FK puanını 45’e çıkartıp rahat bir nefes aldı.

Çorum FK, 37.hafta maçında, 16 Mayıs Salı günü konuk edeceği Isparta 32 Spor’u yendiği takdirde, şampiyonluğunu ilan edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 7: Çorum FK gole çok yaklaştı. Sağdan gelişen atakta, Suat’ın pasında topla buluşan Gökhan, çaprazdan ceza sahasına girdi, uzak köşeye vuruşunda kaleci Bora gole izin vermedi, Selim, önünde bulduğu topu penaltı noktasındaki Ferhat’a çıkarttı, Ferhat gelişine vurdu, kaleci Bora sağına gelen topu bir kez daha çıkartmayı başardı, korner.

DAKİKA 28: Sağdan gelişen Çorum FK atağında, Suat ortaladı, ön direkte Gökhan kafayı vuramadı.

DAKİKA 36: GOL! Çorum FK golü buldu. Kaleci Bora topu ayağı ile uzaklaştırmak isterken, ceza yayının gerisinde araya giren Murat’ın pasında topla buluşan Gökhan, ceza yayının sağından içeri girer girmez, yerden bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

DAKİKA 45+3: Çorum FK ikinci gole yaklaştı. Sağdan Serkan ortaladı, Sinan penaltı noktası ile altı pas arasında, bomboş durumda topu kafayla kaleciye nişanladı.

DAKİKA 62: Çorum FK atağında, Suat’ın pasında sağdan ceza sahasına giren Eren, çaprazdan karşı karşıya pozisyonda çok kötü bir şut attı, farklı şekilde aut.

DAKİKA 71: GOL: Skora denge geldi. Sağdan ceza sahasına giren Bedirhan, son çizgiye yakın yerde, Erkan Kaş’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gençer, kaleci Ali’nin sağına, yerden bir vuruşla durumu 1-1’e getirdi.

DAKİKA 90+5: Çorum FK etkili geldi. Soldan son çizgiye inen Erkan’ın yerden penaltı noktasına çıkarttığı topu Hurşit kaleci vurdu, kaleci Bora’nın ayakları ile çıkarttığı topu Atakan Akkaynak tamamladı, yandan aut.

(Hüseyin AŞKIN)