İstanbul Sanayi Odasının (İSO) her yıl hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması sonuçları açıklandı. Samsun Yurt Savunma, grup şirketleri arasında oluşturulan sinerjiden aldığı güçle, Türkiye’nin sanayi sektöründeki en büyük şirketlerinin performansını değerlendirmek ve sektördeki gelişmeleri izlemek amacıyla oluşturulan listede önemli bir başarıya imza attı.

“Üretimden satışlar” dikkate alınarak oluşturulan listede bu yıl 9 savunma ve havacılık şirketi yer aldı. Samsun Yurt Savunma, 320 basamak birden ilerleyerek İSO 500’e adını yazdı. 2023 yılı verilerine göre üretimden satış performansı sıralamasında en fazla basamak atlayan 4 şirketten biri olmayı başaran Samsun Yurt Savunma(SYS), savunma sanayi şirketleri arasında özel bir konumda yer aldı.

SYS, özel sektörden silah üreticisi olarak ilk 500’e giren tek şirket olarak da dikkati çekti. Bu başarı, SYS’nın tüm grup şirketleriyle son yıllarda ihracat, katma değerli üretim ve stratejik yatırım kararlarıyla elde ettiği kazanımlarla geldi. Güncel global ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen geniş ürün yelpazesiyle ihracat performansını sürekli artıran Samsun Yurt Savunma, yüksek kaliteli savunma ürünleri ve uluslararası pazarda elde ettiği güvenle yeni pazarların kapısını açıyor.

Orta kalibre top ve kule sistemleri gibi yüksek katma değerli ürünlerin katkısıyla ihracatı nicelik yanında nitelik olarak da artıran Samsun Yurt Savunma, 2023 yılında 300 dolar olan kilogram başına ihracat değerini daha da yukarıya çekecek çalışmalara imza atıyor.

Stratejik yatırım kararlarının önümüzdeki dönemde olgunlaşmaya başlamasıyla birlikte Samsun Yurt Savunma ürünlerine yenileri eklenecek, bu ürünler başta ülkemiz olmak üzere tüm dost ve müttefik ülkelerin mevcut ve gelecekteki platformları üzerinde yer almaya başlayacak. Tüm bu gelişmeler SYS’nin dünyaca ünlü markası CANiK ve grup şirketlerinin savunma ve havacılık sektöründe adının yeni başarılarla çok daha sık duyulmasını sağlayacak.

CANİK VE SAMSUN YURT SAVUNMA HAKKINDA:

CANİK bağlı olduğu Samsun Yurt Savunma (SYS)’nın Dünyaca ünlü Ateşli silahlar markası olup Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık’ta ana üretim tesisleri bulunan ve sahipleri Türk olan global bir savunma sanayi şirketidir.

SYS, devlet öncülüğünde başlatılan Doğu Karadeniz Silah Projesi’nin Samsun ayağının temsilcisi olarak 1998 yılında kuruldu. Aradan geçen yılda SYS; CANiK markasıyla silah, silah aksesuarları, silah sistem tasarımı ve üretimi konusunda Türk savunma sanayinin önemli kuruluşlarından biri haline geldi. Merkezi İstanbul’da bulunan SYS, Samsun Organize Sanayi Bölgesi’ndeki toplam 100 bin ve ABD’de 20.000 metrekare kapalı alanda kurulu 7 tesisinde 1.000’den fazla çalışanı ile üretimini sürdürüyor. Aral Ailesi tarafından yönetilen SYS, hafif silah pazarında CANiK markasıyla adını dünyaya duyurdu.

SYS Türkiye'deki tesislerinde yıllık 450 bin adet tabanca, 6.000 adet uçaksavar, İngiltere ve Türkiye’deki tesislerinde 250 adet orta kalibre top ve İstanbul’daki tesisinde de bu silahların atış kontrol sistemlerini üretimi gerçekleştiriyor.

Türkiye ve İngiltere’nin yanı sıra Amerika'daki tesislerinde yıllık 150 bin adet tabanca üretimi gerçekleştiriyor. Ayrıca dünyanın 24 ülkesinin ilgili kurumlarınca 'devlet ihalesi kapsamında' resmi silah olarak tercih ediliyor. Üretiminin yüzde 95’ini 70 ülkeye ihraç eden firma, 2010 yılından beri ABD’deki faaliyetlerini, kurduğu CANiK USA firması üzerinden yürütüyor; 2020 ve 2021 yıllarında dünyadan Amerika’ya en çok tabanca ihraç eden üçüncü firma oldu ve 2021 yılında SSB tarafından Türkiye’nin Namlulu Silahlar kategorisinde en büyük ihracatçısı olarak ödüllendirildi.

2022 ve 2023 yıllarında da Türkiye’nin en büyük 10 savunma sanayi ihracatçısı arasında tek özel sektör silah üreticisi olarak yerini aldı. Özgün yerli tabancadan, milli uçaksavar üretimine kadar birçok yerli ve milli savunma sanayi projesinin partneri olan SYS, dünya çapında bir savunma sanayi şirketi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Editör: İHA AJANS