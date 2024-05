Aydın Valisi hemşehrimiz Yakup Canbolat, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Cennetin annelerin ayaklarının altında olduğunu hatırlatan Vali Canbolat, mesajında “Aile hayatının birleştirici unsuru olan, dünyanın en zor görevlerinden birini üstlenen, iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin timsali annelerimizin “Anneler Günü ”nü kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Toplumumuzun temelini oluşturan aile yuvasını bir arada tutarak huzur ve mutluluk deryasına dönüştüren annelerimiz dünyanın en güzel, en temiz, en masum duygularını taşırlar. Böylece sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen annelerimiz, aile ve toplum hayatının temel direğini de oluşturmaktadır.

Bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında en çok annelerimizin payı vardır. Varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, dünyamızı zenginleştiren annelerimiz, şefkat dolu yürekleri ile bizlere her zaman yol gösterici olmuşlardır. Bunun içindir ki anne sevgisi, en büyük ve en kıymetli sevgilerden biridir.

Sevgili Peygamber efendimiz; ‘Cennet, anaların ayakları altındadır’ hadis-i şerifi ile anneliğin ne kadar kutsal ve mübarek olduğunu ifade ederek dinimizin kadına ve anneye verdiği değeri göstermiştir. Annelerimizi senede bir gün değil, ömrümüz boyunca sevgi ile kucaklamalı, dinimizin anneye ‘öf’ bile demeyi yasakladığını her zaman hatırlayarak gönüllerini hoş tutmalı ve hürmette kusur etmemeliyiz.

Bizler, anneliği en mukaddes ve en çok hürmete layık bir değer olarak gören inancın, kültürün ve törenin mensupları olarak, tüm zorluklara göğüs geren, iyiliği, dürüstlüğü, doğruluğu, güzel ahlakı öğreten, geleceğimiz için gecesini gündüzüne katan annelerimizin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Onları mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, aziz milletimize yapacağımız yararlı hizmetlerle gurur duyacakları evlatlar olmak, annelerimize en büyük armağandır.

Annelerimizin değerini kaybetmeden zamanında bilmeli ve gönüllerini hoş tutmalıyız. Gözlerimizi dünyaya açtığımız andan itibaren bizlere doğruluk ve güzelliklerden yana yol gösteren annelerimizi sadece bu özel günde değil, hayatımızın her anında hatırlamalı, onlara hak ettikleri değeri göstermeliyiz. Zorlu hayat sürecinde nasıl yanımızda durup bizi yalnız bırakmadılarsa, bizler de onların yanında olmalı, ömürlerinin sonuna kadar onları baş tacı etmeli, mutlu ve huzurlu kılıp, evlat sevgisini en güzel şekilde onlara yaşatmalıyız.

Yüklendiğimiz sorumlulukları, görevleri ifa ederken, annelerimizin hayır dualarının, en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta mukaddes değerlerimiz uğruna evlatlarını şehit vermiş annelerimiz olmak üzere fedakârlık ve sabırlarını hiç bir maddi değerle ölçemeyeceğimiz baş tacımız annelerin ve yüreği annelik hisleriyle dolu olan tüm kadınların Anneler Günü’nü kutluyor, esenlikler diliyorum” ifadelerine yer verdi.

