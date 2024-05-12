Geçtiğimiz Cuma günü hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Bekir Aksoy için 11 Mayıs 2024 Cumartesi günü ilk olarak TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önünde tören düzenlendi. Törene ailesi ile birlikte TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek ve Bülent Arınç, MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve Meclis çalışanları katıldı.

İlk olarak Bekir Aksoy'un özgeçmişi okundu, saygı duruşunda bulunuldu ve daha sonra dua okundu. Türk milliyetçisi kimliğiyle tanınan Bekir Aksoy için TBMM'deki törende sınıf arkadaşları olan Bahçeli ile Kılıçdaroğlu yanyana izledi. TBMM’de protokol üyelerinin aileye taziyelerini sunmasının ardından Aksoy’un cenazesi Kocatepe Camii’ne götürüldü.

Bekir Aksoy Kocatepe Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ankara Gölbaşı Mezarlığı'nda sevenleri tarafından toprağa verildi. Kocatepe Camii’ndeki törene de Mehmet Ağar başta olmak üzere geçmiş dönem siyasetçilerinin yoğun ilgisi gözlendi.



BEKİR AKSOY KİMDİR?

Kamu Yöneticisi, Müsteşar, Vali, Siyasetçi, 20. ve 21. Dönem Çorum, 23. Dönem Ankara Milletvekili- 54. Hükümet Devlet Bakanı. 15 Eylül 1950'de Çorum Mecitözü'nde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü'nden mezun oldu.

Bekir Aksoy, Mülki İdare Amiri olarak; Alaçam, Hekimhan, Kangal, Daday, Başkale, Gürün, Perşembe ilçelerinde Kaymakamlık; İçişleri Bakanlığı'nda; Personel Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Personel Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Şubat 1988'de Valiliğe atandı. Afyonkarahisar, Sivas, Adana Valisi ve İçişleri Müsteşarı olarak görev yaptı.

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliğinde de bulunan ve İngilizce bilen Bekir Aksoy, evli ve 2 çocuk babasıdır. Aksoy, 2014 yılında eski milletvekilleri Gürcan Dağdaş ve Murat Özkan ile birlikte MHP'den istifa etti.