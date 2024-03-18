Çanakkale Zaferi’nin yüzyıllarca dillerden ve gönüllerden düşmeyecek bir destan olarak gönüllere nakşedilmeye devam ettiğini kaydeden Benli, “Zira Çanakkale’de bir milletin iman dolu yüreği ile vatanını düşmana ezdirmeme kararlılığı nesilden nesle aktarılmalıdır. Çünkü “Çanakkale Geçilmez” sözü boşuna söylenmiş bir sözden ibaret değildir. Çanakkale savaşında nice koç yiğitler şahadete yürürken, Kara Fatmalar, Nene Hatunlar da koç yiğitler ve kınalı kuzular gibi vatan uğruna imanlı yürekleri ile cepheye yardıma koştular. Kimisi sırtında mermi taşıdı, kimisi kağnısındaki mermi görünmesin diye kundaktaki bebeğinin örtüsünü cephanenin üzerine örttü. Kimi yaralıların yardımına hemşire olarak koştu kimisi de tek serveti bir çift çorap olan malını cepheye gitmek üzere bağışladı” dedi.

Çanakkale Savaşı’nda kadını-erkeği, genci-yaşlısı tüm milletin hürriyet gayesi için savaştığını belirten Benli, “Yürekler imanla öyle bir toplu attı ki yedi düvel bu imanın karşında yenilmeye mahkûm oldu. Bizler bugün Çanakkale destanını yaşatan dedelerimiz, atalarımız gibi aynı imanı, aynı ruhu yüreklerimizde hissediyor, vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağımızı haykırıyoruz.

DEVA Partisi olarak, politikalarımızla amacımızın sadece vatanımızda vatandaşlarımızın daha müreffeh bir yaşam sürdürmesini sağlamak, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak üzere gayret ediyoruz. DEVA Partisi Teşkilatı olarak, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, Gazilerimize sıhhatli ömürler diliyor, bu vatan toprağında sadece Çanakkale’nin değil, hiçbir vatan toprağının geçilemez olduğunu belirtiyoruz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ