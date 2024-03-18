İYİ Parti’nin açıklamasında; “18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir” görüşüne yer verildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer alıyor: “Bugün, Türk tarihinin en önemli zaferlerinden biri olan ve 250 bin şehit verdiğimiz 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109. gurur yılı. Türk askeri, 108 yıl önce “Çanakkale Geçilmez” diyerek tarihe geçen bir destana imza attı. Çanakkale Zaferi, sadece Türk milletinin değil, dünya tarihinin de kaderini değiştirmiştir. Çanakkale Zaferi ve Kurtuluş Savaşı bağımsızlık, özgürlük, barışın ve kardeşliğin hüküm sürdüğü onurlu mücadelenin eseridir. Vatanımızın çok zor durumda olduğu bu günlerde laik cumhuriyetimiz ile kazanımlarını, ulusal birlik ve toprak bütünlüğümüzü aynı anlayışla savunup daha da çok mücadele etmeliyiz.

Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu kutsal toprakları, aynı bilinçle sahip çıkarak korumak ve bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir. 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, 109 yıl önce kazanılan zaferde, Anadolu'nun her köşesinden Çanakkale'ye gelen, gözünü kırpmadan ölüme giderken ‘Çanakkale geçilmez’ dedirten şehitlerimizi minnetle anıyoruz.”

(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ