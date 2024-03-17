Karadaş ve Başaranhıncal mesajlarında, “18 Mart 1915 Çanakkale Savaşı, milletimizin bağımsızlık mücadelesi ve vatan sevgisi uğruna verdiği büyük mücadelelerin sembolüdür. Vatan topraklarını korumak için göğsünü siper eden Türk askerleri, tarihe altın harflerle yazılmış destanlar bırakmıştır. Onların azim ve fedakârlıkları bugün hala milletimizin gurur kaynağıdır ve gelecek nesillere ilham vermektedir. Çanakkale Zaferimizin 109. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, onların aziz hatırasını sonsuza kadar yaşatmayı bir görev olarak kabul ediyoruz” dediler.

Editör: HABER MERKEZİ