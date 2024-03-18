Şehitlik Anıtı'ndaki törene Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan adayları, şehit aileleri ve gaziler ile çok sayıda yurttaş katıldı.



Törende ilk olarak Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği, Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği ve Muharip Gaziler Derneği tarafından çelenk sunuldu.



Çelenklerin sunulmasının ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı söylenirken tören kıtası da saygı atışı yaptı.

Törenin ardından şehit kabirleri ziyaret edildi. Kabirlere karanfil bırakan protokol üyeleri ve şehit yakınları, daha sonra dua etti. Ziyaret, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla sona erdi.