Çorumlu yönetmen, oyuncu ve senarist Murat Kuşçu’nun çektiği Çam Yarması 2 filmi, vizyona giriyor. 6 Aralık’ta vizyona girecek filmin galası da 1 Aralık Pazar günü Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda yapılacak. Saat 19.00’da başlayacak galaya filmin oyuncuları da katılım gösterecek.

KURTLAR VADİSİ OYUNCUSU DA

GALA’YA KATILACAK

Hemşehrimiz Murat Kuşçu’nun çektiği Çam Yarması 2 filminin galası için Güllü olarak bilinen Kurtlar Vadisi oyuncusu Erhan Ufak’ın da katılacağı öğrenildi. İlkinin yoğun ilgi gördüğü filmin ikincisi için gala ile aynı gün saat 10.00’da basın lansmanı gerçekleştirilecek.

Öte yandan yapılacak olan galaya tüm Çorumlular davet edildi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ