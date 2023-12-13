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Ahmet Biçer’in Çin Aslanı cinsi köpeği dün akşam saatlerinde Kale Mahallesi Meram 4. Sokak’taki evinin bahçesinden çalındı. Kısa süre içinde köpeğinin çalındığını fark eden Biçer, tüm aramalarında rağmen köpeğini bulamadı. Biçer, çevredekilerin köpeğini bir araca bindirip götürüldüğünü gördüklerini söyledi. Köpeğine aşı yaptırdığını cip taktırmak için Tarım İl Müdürlüğü’nden haber beklediğini kaydeden Biçer, “Köpeğimi görenler 05422341719 numarasını arayabilir. Bulana ya da getirene para ödülü vereceğiz.” dedi.