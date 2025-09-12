Çorum Valisi Ali Çalgan ve Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Ziyarette İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Yurt Hizmetleri Müdürü ve şube müdürleri tarafından bir brifing sunuldu. Brifingde, gençlik merkezlerinin yürüttüğü projeler, spor tesislerinin mevcut durumu, KYK yurtlarında verilen hizmetler ve gençlere yönelik sosyal, kültürel ile sportif faaliyetler değerlendirildi.

Vali Çalgan, gençlere yönelik çalışmaların önemine dikkat çekerek, gençlik merkezlerinin daha aktif kullanılması ve spor tesislerinin verimli şekilde değerlendirilmesi için gereken desteği vereceklerini ifade etti.