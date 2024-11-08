Kurtuluş Savaşı’nın lideri, Cumhuriyet’in kurucusu, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 86’ıncı yılında rahmet, şükran ve saygıyla andıklarını belirten Çalgan, “Hayatını ülkesine ve milletine adayan Atatürk, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkânlara rağmen, milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna liderlik etmiştir” ifadelerini kullandı.

10 Kasım’ın sadece Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günü değil, O’nun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni geliştirip büyüterek geleceğe taşıma azminin de tazelendiği gün olduğunu kaydeden Çalgan, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün bizlere düşen; Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir’ fikrinden hareketle, onun mirasını geleceğe taşıyabilmek için, uğrunda binlerce şehit verdiğimiz vatanımıza ve bağımsızlığımıza her şart altında sahip çıkmak, Cumhuriyetimizin değerlerini, kazanımlarını korumak, kollamak ve yeni nesillere aktararak yaşatmaktır.

İnanıyoruz ki, gelecek nesillerimiz de Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak için aynı azim ve kararlılıkla mücadele vereceklerdir.

Bu duygu ve düşüncelerle; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

Editör: HABER MERKEZİ