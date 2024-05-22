Alınan bilgiye göre 06 BBC 687 plakalı otomobil, Kale Mahallesi Harmanlar 1. Sokak'ta park halindeyken kimliği belirsiz kişi yada kişilerce aracın yan arka camı sökülerek çalındı.

Otomobil sahibinin ihbarı üzerine polis çalınan araçla ilgili çalışma başlattı.

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Yapılan aramada otomobil Gülabibey Mahallesi Bozdoğan 1. Sokak üzerinde terkedilmiş halde bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından araç sahibine teslim edilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Editör: Haber Merkezi