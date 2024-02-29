Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi esnafı, işyerinin önündeki bir dolabı ihtiyaç sahiplerine tahsis etti. Dolabın üzerine “imkânı olan koysun, ihtiyacı olan alsın” yazısı asıldı.

Cadde esnafı, “Ekonomik durumu iyi olmayan veya her ne sebeple olursa olsun ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla böyle bir uygulama başlattık. Durumu iyi olmayan ya da ihtiyacı olanlar hiç çekinmeden bu dolaptan ihtiyaçlarını karşılayabilirler, alıp gidebilirler. Durumu iyi olan vatandaşlarımız da buraya ellerinden gelen katkıyı sağlayabilirler“ ifadelerini kullandılar.

Editör: İHA AJANS