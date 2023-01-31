Mevsimin kurak geçmesi, yağışların olmaması üreticiler başta olmak üzere tüm halkı endişelendiriyor. Çorum’da birçok köyde yağmur duaları düzenleniyor.

Büyükkeşlik Köyü Muhtarı Erdoğan Kılıç ile Büyükkeşlik Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Garip Aygün’ün (dede) organizesi, köy halkının katkıları ile; huzurlu, bereketli, sağlıklı, afetlerden ve kötü durumlardan uzak günler geçirilmesi dileğiyle kurban kesilirken, ayrıca yağmur duası yapıldı.

Köyün cemevinde bir araya gelen vatandaşlar, Dede Garip Aygün’ün dua ve gülbengleri eşliğinde ellerini semaya açtı. Köy halkı, aydınlık bir gelecek, dengeli bir yağış, doğadaki tüm canlıların susuz kalmayacağı, kuraklığın yaşanmayacağı, kazasız-belasız bir üretim sezonu için dua ederken, “topraklarımızda Hızır bereketi hakim olsun” temennisini dile getirdi.

(Volkan SINAYUÇ)

