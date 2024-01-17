Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen “Türkiye-Macaristan Ticari Fırsatları” toplantısı için ilimize gelen Büyükelçi Matis, Vali Zülkif Dağlı’yı ziyaret ettikten sonra toplantıya katıldı. Büyükelçi Matis ve beraberindeki heyet daha sonra ise Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.



Büyükelçi Matis’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aşgın, iki ülkenin dostluğunun önemine değinerek: “Dost ve kardeş ülke Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Victor Matis, Macaristan Ticari Ataşeleri, OSTİM Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkan Yardımcısı Tayfun Angın ve beraberindeki heyeti Belediyemizde misafir ettik.

"Türk-Macar Kültür Yılı: Yüzyıllık Dostluk ve İşbirliği" temasıyla Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak kutlanacak 2024 yılında şehrimizde de gerçekleşecek etkinlikleri değerlendirdiğimiz Büyükelçimize ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum” görüşüne yer verdi.

Büyükelçi Viktor Matis ve beraberindeki heyet de Başkan Aşgın’a misafirperverliği için teşekkür etti.