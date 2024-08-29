AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı bu tarihi günü gururla andıklarını belirtti.

30 Ağustos 1922’de, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük aşkıyla kazandığı Büyük Zafer'in 102. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, kahraman ordumuzun ve milletimizin canları pahasına verdiği bu destansı mücadele, sadece Türkiye’nin değil, dünya tarihinin de en önemli dönüm noktalarından biridir” diyen Ahlatcı, 30 Ağustos’un Türk milletinin vatan toprağını koruma azim ve kararlılığının en büyük simgelerinden biri olduğunu vurguladı.

Milletvekili Ahlatcı, “Bu zafer, bağımsızlık ve özgürlük yolunda atılan adımların en büyüğü olmuş; milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğinin ve sonsuza dek bağımsız yaşayacağının ilanı olmuştur.

Bugün bizlere düşen görev, bu zaferin ışığında ülkemizi daha ileri taşımak, milletimizin refahını ve huzurunu temin etmek için var gücümüzle çalışmaktır” ifadelerini kullandı.

“ŞEHİTLERİMİZE RAHMET, GAZİLERİMİZE ŞÜKRAN”

Ahlatcı, açıklamasında şehit ve gazilere olan minnettarlığını dile getirerek, “Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Kahraman gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyor, onlara minnettar olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum” dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda, bu zaferden aldıkları ilhamla daha nice başarılara imza atacaklarını ifade eden Ahlatcı, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Birlik ve beraberlik içinde, daha nice başarılara ulaşacağımıza olan inancım tamdır. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın milletimize ve tüm dünyaya barış, huzur ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, tüm hemşehrilerime sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum.”

Editör: HABER MERKEZİ