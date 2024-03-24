Başkan Aşgın, yeni dönem projeleri arasında yer alan Melikgazi Yaşam ve Ticaret Alanıyla ilgili bilgiler vererek “Burada gastronomi ve rekreasyona dayalı yeni yaşam ve ticaret alanı oluşturacağız. İnşa edeceğimiz gösteri havuzunun etrafında şekillenecek bu yeni yaşam alanında her yaştan vatandaşımızın istifadesine sunacağımız alışveriş merkezi, süs havuzu, gastronomi merkezi, sinema salonları, kafeteryalar, spor merkezi, çocuk oyun alanları yer alacak.” dedi.



Projenin tamamlandığında görüntüsüyle diğer şehirleri adeta kıskandıracağını ifade eden Aşgın, “Burası Dubai değil, Çorum. Nasıl bir vahada Dubai doğmuşsa, Çorum da Anadolu’nun ortasında bir yıldız gibi parlayacak. 72 Bin 500 m2 alanda bambaşka bir şehir inşa edeceğiz.” şeklinde konuştu.