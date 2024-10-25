Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, otomobil satışlarına ilişkin ilanların denetimini artırmak amacıyla sosyal medya platformlarına yönelik yeni bir yönetmelik çıkarılacağını açıkladı.

Gürcan, sosyal medya platformlarına yönelik bu yeni düzenlemenin getirdiği yükümlülüklere uymayanların ciddi para cezalarıyla karşılaşacağını ifade ederek, "Platformlar bu yönetmeliklere uymak zorunda kalacak; aksi durumda her ilan başına 10 bin TL ile 100 bin TL arasında ceza uygulanacak" şeklinde konuştu.



İLANLARA SIKI DENETİM: UYUMSUZLUK DURUMUNDA YÜKSEK CEZA

Habertürk’ün haberine göre, Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, otomobil ilanlarının yönetmelik çerçevesine alınması için yapılan çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Gürcan, “Şu anda tüm tespitlerimizi yapıyoruz. Sosyal medya platformlarının ticari ilanların yayınlanması konusunda belirli kurallar çerçevesinde hareket etmeleri gerekecek. Bu yönetmeliklere uyulmazsa her bir ilan için yüksek para cezaları uygulanacak” dedi.

DİSTRİBÜTÖRLERE EK YÜKÜMLÜLÜKLER GETİRİLİYOR

Gürcan, sadece sosyal medya platformlarına değil, distribütörlere yönelik de çeşitli yeni yükümlülükler getirildiğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı tarafından motorlu kara taşıtlarının ticaretine dair yapılan düzenlemelerde, distribütörlerin yetkili satıcılarla ilişkilerinde belirli kurallara uyum sağlamaları gerektiğini vurgulayan Gürcan, şu detayları paylaştı:

Taşıt Alımı Sınırlaması: Distribütörlerin, yetkili satıcıları son üç yılın aylık ortalama satış miktarını aşacak şekilde araç alımı yapmaya zorlamaması gerekecek.

Fiyat Artış Kısıtlaması: Fatura tarihinden itibaren, araç fiyatında sonradan artış yapılması yasaklandı.

15 Gün İçinde Teslimat Şartı: Distribütörler, taşıtı satın alan yetkili satıcıya en geç 15 gün içinde teslim etmekle yükümlü olacak.

Satış ve Kampanya Kısıtlamaları: Yetkili satıcıların araç satışlarını veya kampanyalara katılımlarını mal veya hizmet alımı gibi koşullara bağlamamaları gerekecek.

Bu kapsamda, yeni düzenlemeler ile sektördeki ticari ilişkilerde şeffaflığın ve adil ticaretin sağlanması hedefleniyor.

YETKİ BELGESİ BAŞVURULARINDA LİSE MEZUNİYETİ ŞARTI MUAFİYETİ GETİRİLDİ

Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, otomotiv sektöründen gelen talepler doğrultusunda, yetki belgesi alınması için geçerli şartlarda da bazı değişiklikler yapıldığını belirtti. Bu düzenlemeler arasında, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alma şartının geçici olarak kaldırıldığına işaret eden Gürcan, 1 Mart 2025’e kadar yapılacak olan yetki belgesi başvurularında lise mezuniyeti şartının da muaf tutulacağını aktardı.

Yeni yönetmeliklerin, Türkiye otomotiv piyasasında şeffaflık, denetim ve güvenilirlik sağlamak amacı taşıdığı belirtilirken, sosyal medya platformları ve otomotiv distribütörlerinin yönetmeliklere uyum sürecinin kapsamlı bir şekilde takip edileceği kaydedildi.