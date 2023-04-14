Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında Millet İttifakı olarak 14 Mayıs seçimlerine hazırlanan milletvekili adayları, Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu’nu ziyaret etti.

Ziyaret sırasında mahallenin sorunları ele alınarak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Muhtar Patıroğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Millet İttifakı heyetine teşekkür etti.

Ziyarette milletvekili adayları Bekir Özsaçmacı, Burçin Solmaz Polat ve Seyit Ahmet Güher’e; DEVA Partisi İl Başkanı İsmail Hüsamettin Öztürk, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Orhan Odabaş, İYİ Parti İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İYİ Parti ve CHP Kadın Kolları Üyeleri, Oğuzlar önceki dönem Belediye Başkanı Orhan Ateş ile bazı partililer eşlik etti.