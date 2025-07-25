Törene, Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, müftü yardımcıları, hayırsever iş insanı Serkan Sabur, müftülük personeli, din görevlileri, çocuklar ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşımızın okunması ve Kuranı Kerim tilavetinin ardından protokol konuşmaları yapıldı.

Vali Çalgan, Başkan Aşgın ve iş ihsanı Sabur’un konuşmasının ardından Müftü Yıldırım’ın yaptığı açılış duası sonrası “Hayırlı olsun” dilekleriyle Kur’an kursunun kurdelesi kesildi.

Vali Çalgan ve protokol üyeleri daha sonra kursun içerisini gezerken incelemelerde bulundu.

Hayırsever iş insanı Sabur ve ailesinin yapımını üstlendiği ve içerisinde çocuk sınıfı, oyun salonu, yetişkin sınıfı, ve sosyal donatı alanlarının bulunduğu Kur’an kursunun 4-6 yaş ve ihtiyaç odaklı olarak hizmet vereceği belirtildi.

Program sonunda TDV mobil ikram aracı ile Belediye ikram aracından tüm katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Valide Camii’nde kılınan öğle namazından sonra Mevlid-i Şerif ve duanın ardından program son buldu.

Muhabir: Haber Merkezi