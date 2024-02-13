Buharaevler Mahallesi Muhtar Adayı Talip Kılıç, seçim bürosunu, mahalle sakinlerinden seçkin bir kalabalığın katılımıyla, dualarla açtı. Talip Kılıç’ın oğlu Emirhan Kılıç, Kur’an-ı Kerim’den bir bölüm okurken, Hidayet Sarı hoca da dua ettirdi.

Muhtar Adayı Talip Kılıç, 30 yıldır Buharaevler’de oturduğunu, mahallesinin sorunlarını çok iyi bildiğini belirterek, eksikleri gidermek ve mahalle sakinlerine daha huzurlu bir yaşam ortamı sağlamak için aday olduğunu söyledi.

Mahalle sakinleri kendisine bu görevi verdiklerinde, her 6 ayda bir geniş katılımlı mahalle toplantıları yapıp sorunları, öneri ve istekleri belirlemeye çalışacağını anlatan Kılıç, ‘ulaşılmaz muhtarlık’ anlayışını değiştireceğini, 24 saat kesintisiz hizmet vereceğini ifade etti.