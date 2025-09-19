Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e TBMM tarafından “Gazi” ve “Mareşal” unvanlarının verilmesinin 104. Yıldönümü Çorum’da da çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Her yıl ülke genelinde 19 Eylül günü kutlanan Gaziler Günü kapsamında bugün ilimizde de bir çok etkinlik düzenlenecek. Gaziler Günü İl Anma Komitesi tarafından bu kapsamda hazırlanan etkinlikler gün boyu devam edecek.

Şanlı tarihinde, tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen milletimizin bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saydığı, bu fedakârlığın karşılığında girdiği her mücadeleden zaferle çıktığı hatırlatılarak Gaziler Günü’nün kahramanlara devletin verdiği önemin ifadesi olarak kutlandığı vurgulandı.

Buna göre bugün saat 10.00’da Ulucami’nden Atatürk Anıtı’na kadar “Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü yapılacak.

Saat 10.30’da ise burada çelenk sunma töreni gerçekleştirilecek. Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, Türkiye Muharip Gazi Derneği Çorum Şubesi Başkanlığı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesi Başkanlığı ve Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından ise saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunacak. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Muharrem Gül bir konuşma yapacak.

Protokol üyelerinin saat 11.00’de Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorum Şubesi’ni ziyaret etmesi ile devam edecek kutlamalar kapsamında Ulucami’de saat 12.00’de Mevlid-i Şerif okutulacak.

Atatürk Anadolu Lisesi’nde saat 13.30’da Gaziler Günü kapsamında “Muharip Gazilerle Kıbrıs Barış Harekâtı” konulu söyleşi yapılırken, saat 17.30’da Çorum Belediyesi Bando’su Piri Baba Parkı’nda, Çorum Belediyesi Mehteran Takımı ise Hürriyet Meydanı’nda mini birer konser verecek.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda saat 18.00’de İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı takımları arasında Gazi Kupası Salon Futbolu müsabakası yapılacak kutlamalarda Protokol üyeleri ile şehit aileleri ve gaziler saat 19.30 Gaziler Günü yemeğinde biraraya gelecek.

