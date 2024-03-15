İddialara göre, Mimar Sinan 15. Cadde üzerinde Emre Kolçak (33), boşanma aşamasındaki eşi Merve Kolçak'ı (32) bugün görülecek boşanma davası öncesi konuşmak için ailesinin evinden aldı.
Araçla ilerlerken aralarında tartışma çıkması üzerine Merve Kolçak, hareket halindeki araçtan atladı. Bunun üzerine Emre Kolçak da tabanca ile ateş ederek eşini yaraladı.

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Emre Kolçak, aracıyla olay yerinden yaklaşık 200 metre uzaklaştıktan sonra ağaçlık alanda aynı tabanca ile intihar etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emre Kolçak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Vücudunda isabet eden 3 mermi ile yaralanan Merve Kolçak ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çiftin 8 yaşında bir çocuklarının olduğu öğrenildi.

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Editör: HABER MERKEZİ