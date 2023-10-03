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Çorum'un Sungurlu ilçesinde Mehmet Akkuş isimli vatandaş Sungurlu Toprak Mahsulleri Ofisi’ne 17 Ağustos'ta buğdayını teslim ettiğini ancak 45 gün geçmesine rağmen parasının yatırılmadığından dert yandı.

ÇORUM HABER Whatsaap ihbar hattına ulaşan Akkuş, "TMO'ya verdiğimiz 17 Ağustos tarihli buğdayımızın parasını hala alamadık. Borcumuz var, ödemelerimiz var. Mağdur olduk. Telefonla ulaşmaya çalışıyoruz ancak muhatap bulamıyoruz. Çiftçi mağdur ediliyor. Ne ilgilenen var ne de sahip çıkan. Yetkililerden sesimize kulak vermesini istiyoruz." diye konuştu.