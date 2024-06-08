TZOB Genel Başkanı Bayraktar, açıklanan buğday fiyatı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yaşamın buğdayla başladığını ve dünyanın her yerinde temel besin maddesi haline geldiğini söyleyen Şemsi Bayraktar, bu çerçevede buğday fiyatlarının Türkiye'de üretim yapan hemen çiftçileri de doğrudan ilgilendirdiğini dile getirdi.

Şemsi Bayraktar, çiftçilerin artan girdi maliyetlerine, yaşanan doğal afetlerin verdiği zararlara ve artan kredi faiz oranlarına rağmen buğdayını ekerek üretimini yaptığını ifade ederek, "Ülkemizde yüksek enflasyon baskısı ile geçim sıkıntısı artan çiftçilerimizin gözü kulağı günlerdir Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanacak fiyatlarda oldu. Buğday çiftçimize bu yıl pozitif ayrımcılık yapılmasını beklerken, dün akşam açıklanan fiyat üreticilerimizde hayal kırıklığı yaşattı. Fiyat Birliğimizce kilogram başına 10 lira 87 kuruş olarak tespit edilen buğday maliyetine eşdeğer seviyede, prim dahil kilo başına 11 lira olarak açıklandı. Bu yıl ki alım fiyatı, geçen yıl prim dahil açıklanan kilo başına 9 lira 25 kuruş olan fiyatın sadece yüzde 18,9 üzerinde gerçekleşti" açıklamasında bulundu.

TZOB Başkanı Bayraktar, buğday hasadının başladığı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ekmeklik buğdayda piyasa fiyatları ile ilgili ise “Başladığı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ekmeklik buğdayda piyasa fiyatları 9 lira 85 kuruş seviyelerinde. Açıklanan düşük alım fiyatı, ülke genelinde hasadın artması ile birlikte şuan piyasada oluşan fiyatların gerilemesine neden olacaktır. Açıklanan fiyat, ne üretim maliyetleri ne de yüzde 75,45'i bulan enflasyon rakamları ile bağdaşıyor. Çiftçilerimize bu fiyatı izah edemeyiz, edemiyoruz. Dün akşamdan bu yana Oda başkanlarımız illerindeki milletvekilleri ile görüşmeye başladı” şeklinde konuştu.

Bayraktar, çiftçilerin buğdaydan hak ettiği geliri elde etmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini de sözlerine ekleyerek, "Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, son 10 yılda buğday ekim alanlarında yüzde 13,7 oranında azalma görülüyor. TÜİK verileri hububatta toplam üretimin geçen yıla göre yüzde 5,4 oranında azalacağını gösteriyor. Bu azalma, buğday üretiminden kaçış olduğunu gösteriyor. Fiyat revize edilmezse, bu yıl çiftçilerimiz buğdaydan ailesinin geçimini sağlayacak geliri elde edemeyecek, üretimden daha fazla kaçacaktır. Buğday fiyatı sadece çiftçilerimizin sorunu değildir. Buğday üretiminden kazanamayan çiftçilerimiz üretmezse buğday ülkenin sorunu olacaktır" dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ