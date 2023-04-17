Millet İttifakı Milletvekili Adayları ve parti yöneticileri, İskilip İlçesi’nin Kurusaray Köyü’nde kurulan pazarda, Bayat ve İskilip İlçelerinde esnafı ve halkı dinledi.

Millet İttifakı’na destek veren siyasi partilerin il başkanları, ilçe başkanları, parti yöneticileri ile birlikte İskilip ve Bayat İlçesinde geniş kapsamlı ziyaretler düzenleyen Milletvekili Adayları Özsaçmacı ve Güher, yoğun ve sıcak ilgi ile karşılandı.

Bayat ve İskilip’te esnaf ziyaretleri düzenleyerek problemleri sahada tespit eden milletvekili adayları, ayrıca İskilip-Kurusaray Köyü’nde kurulan alışveriş pazarını ziyaret ederek halkın sorun ve taleplerini dinledi.

Özsaçmacı, Güher ve parti temsilcileri, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Millet İttifakı milletvekili adayları için destek istedi.

Vatandaşlar, Kemal Kılıçdaroğlu’nun emekliler için takındığı tutumu taktirle izlediklerini, en düşük emekli maaşının 15 bin TL olacak olmasını sevinçle karşıladıklarını, ayrıca gerek EYT düzenlemesi, gerekse ekonomi ve sosyal hayattaki diğer düzenlemeler konusunda Kılıçdaroğlu’nun izlediği politikayı desteklediklerini anlatarak, “inşallah emekleriniz karşılığını bulur, inşallah köklü bir yönetim değişikliği yaşanır” dediler.

Vatandaşlar, işsizlik, hayat pahalılığı ve alım gücünün düşüklüğü, her gün gelen zamlar karşısında büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, Millet İttifakı’nı umut olarak gördüklerini dile getirdi.

Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı, “İlçelerimizde bayram önü hayat pahalılığı çok hissedilmekte. Esnafımız ve hemşerilerimizle bir araya geldik. Her geçen gün küçülüp geriletilen ilçemizin yatırım almasını Millet İttifakı ile mümkün olacağına inanan hemşerilerim sandıkta cevabını verecek” dedi.

İlçe ziyaretlerinde Milletvekili Adayları Bekir Özsaçmacı ve Seyit Ahmet Güher’e; İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, Demokrat Parti İl Başkanı Ahmet Damar’ın yanı sıra; DEVA Partisi Milletvekili Aday Adayı Zehra Benli, İYİ Parti Milletvekili Aday Adayı Günay Çimen, Gelecek Partisi Milletvekili Aday Adayı Nergiz Sonlu, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Orhan Odabaş, DEVA Partisi Merkez İlçe Başkanı Necati Burak Peker, ilçe başkanları, kadın kolları yöneticileri ile çok sayıda partili eşlik etti.