Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Sakarya’da kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı. Serdivan ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi’nde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Barış Demir’in 4 yaşındaki ‘Paşa’ ismini verdiği tosunu 1 ton 600 kilograma ulaştı. Üç kuşaktır hayvancılık sektöründe olan Demir ailesi, Kurban Bayramı öncesinde 1 ton 600 kilogram ağırlığındaki tosunu 750 bin TL’den satışa çıkardı. Fiyatı adeta ikinci el otomobiller ile yarışan tosun, günlük yaklaşık 10 kilonun üzerinde buğday, arpa, mısır ve fabrika yemi tüketiyor.

Sakarya’da üç kuşaktır hayvan yetiştiriciliği yaptıklarını belirten Barış Demir, “Üç kuşaktır hayvancılıkla uğraşıyoruz. Biz bu işi gerçekten severek yaptığımıza inanıyoruz ve arkamda gördüğünüz bin 600 kilogramlık tosun da bunu gösteriyor zaten. Hayvancılık sektörü giderek azalıyor. Bizim kuşağımızda bunu çok yapan da yok. Meşakkatli bir meslek, ilgi, alaka ve büyük bir çaba gerektiriyor. Büyük çabalar olunca da tabi bunun gibi sonuçlar alabiliyorsunuz. Büyütmek gerçekten zor, aynı evlat bir çocuk gibi kurbanlık hayvanların bakımları. Et fiyatları biraz pahalı olabilir, insanlar bu durumdan yakınabilir ama gerçekten bu işi yapmak zor ve maliyetli. Tosunumuz kantara sığmıyor, öyle bir problemimiz var. Kamyonetimize yükleyerek dışarıda bir kantarda tarttık ve bu işlem yaklaşık 5-6 saat sürdü. Kantar kilosunu gösterememe sebebimiz şuan bu. Nasip olursa alacak olan arkadaş, bunun kantar kilosunu görerek öyle alacak. Biz beraber yükleyip götüreceğiz, tartıp öyle teslim edeceğiz. Biz yaklaşık bir ay önce tarttığımızda bin 620 kilogramdı” dedi.

Demir, “Ortalama bir araç ağırlığında olan kurbanlık tosunumuza biz de araba fiyatı istiyoruz. 750 bin TL’den satışa çıkartacağız nasip olursa. Daha hiç kimseye söylemedik biz bu hayvanı, göstermekte istemiyorduk. Nasibi olan kişi gelip bunu alacak, her nasip vaktini beklermiş, bu kurbanlığımız da nasibini bekliyor. Bizim daha önce bu ağırlıkta bir hayvanımız olmadı. Zaman dilimi çok fazla, biraz da para ile alakalı bir durum var. Kazanç durumunu göz ettiğimiz zaman iki yaşında biz bu hayvanı kesime gönderiyoruz veya kurbanlık olarak satıyoruz, bekleme süremiz olmuyor. Bu sefer böyle bir deneme şansımız oldu, ciddi bir emek harcandı. Göstermeme durumumuz şöyle; diğer hayvanlardan farklı olduğu için insanların buna bakış açısı farklı oluyor. Ülkemizde bu tarz hayvanlardan az sayıda var zaten” diye konuştu.

Satışa çıkardıkları 1,6 tonluk tosunun 4 yaşına yaklaştığını ifade eden Barış Demir, “Hayvanımız 4 yaşına yakın. O kadar yıl beklemek kolay değil, maddi açıdan da beklemiyor kimse zaten. ‘Paşa’ ile 4 yıl geçirdik, bu heybette bir hayvanın bu kadar uslu olması bizi şaşırttı tabi. Daha küçük danalar bile yerinde durmuyor ama ‘Paşa’ mülayim ve mazlum bir hayvan, bizi hiç yormadı. Kurban Bayramı öncesinde satışa çıkardık, nasibi varsa zaten satılacak ama satılmazsa biz 1-2 yıl daha buna bakarız” şeklinde konuştu.

Editör: İHA AJANS