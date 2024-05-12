Çorum Milletvekili Tahtasız, “Gazimize bir protez bacağı çok gören iktidar, yabancılar için para musluklarını sonuna kadar açıyor! Sonra da yerli ve milli olmaktan dem vuruyor” dedi.

Tahtasız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle yabancı uyruklu hastaların ayakta tedavileri için sağlık hizmeti, ilaç, tıbbi cihaz, ortez-protez ve diğer malzemelerin giderlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanacağını duyurdu.

Mehmet Tahtasız, “Suriyelilere 40 milyar dolar harcandı. Yetmedi! Suriyelilerin ilaç ve tedavi giderleri karşılandı. Yetmedi! Gazimize bir protez bacağı çok gören, evine haciz gönderen iktidar, yabancılar için para musluklarını sonuna kadar açıyor! Sonra da yerli ve milli olmaktan dem vuruyor!” ifadelerine yer verdi.

Editör: HABER MERKEZİ