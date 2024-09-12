Ulukavak Mahallesi Atalay 2. Cadde 10. Sokağın başında yer alan ve Türk Telekom’a ait olduğu iddia edilen rögar kapağından çıkan ses mahalle sakinlerini rahatsız ediyor.

ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan Sadık bey, 13 Ağustos’ta Türk Telekom’a dilekçeyle başvurarak kapağın tamir edilmesini talep ettiklerini ancak henüz cevap alamadıklarını dile getirdi. Sokaktaki rögar kapağının üstünden her araba geçtiğinde rahatsız edici bir ses oluştuğunu bildiren mahalle sakini yetkililerden çözüm istedi.