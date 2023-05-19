Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı, dünyanın tüm mazlum milletlerine de ilham kaynağı olan, emperyalizme karşı başkaldırının simgesi, bir büyük “bağımsızlık destanı”…İşte bu destanın ilk adımını oluşturan, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 104. yıldönümünü, bugün büyük gurur ve mutlulukla, coşkuyla kutluyoruz.

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda, başta Büyük Atatürk olmak üzere bu vatanın bağımsızlığı için kanlarını, canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, saygıyla, şükranla, rahmetle anıyoruz.