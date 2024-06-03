Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hafta sonu gerçekleştirilen düğün eğlencelerinde görevlendirilen resmi ve sivil jandarma personeli tarafından alınan tedbirler kapsamında, düğünler sıkı denetime alındı.

Özellikle düğünlere misafir gibi katılan görevli sivil jandarma personelleri, düğün eğlencesinde bulunan misafirlerin olası silah kullanma durumuna karşı hazır bulunurken, jandarma devriye ekipleri de düğün eğlenceleri sonlanana kadar kontrollerini sürdürdü.

İl Jandarma Komutanlığınca konu ile ilgili yapılan açıklamada; “Bayram, düğün ve asker eğlenceleri gibi faaliyetlerin düzenlendiği günlerde, kişilerin can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önüne geçilmesi, kamu düzeninin sağlanması ve acı olayların önüne geçilmesi için jandarma ekipleri üzerine düşeni en iyi şekilde yapacaktır” denildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK