Alınan bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir restoranda iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine  dışarı çıkarılan D.D.(23), yanında taşıdığı tabanca ile rastgele ateş etti.

C76Aad7B 2C90 48Ed 8F96 E33Be40C0510İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaçan şahıs mahalle ve çarşı bekçileri tarafından kısa sürede suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı.

Yaşanan olayda her hangi bir yaralanma yada can kaybı meydana gelmezken camları kırılan restoranda maddi zarar oluştu.

D.D., ifade işlemleri gereği polis merkezi amirligine götürüldü.   

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Editör: Haber Merkezi