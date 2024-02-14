CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, Osmancık Caddesi esnafından destek isterken, Çöphüseyinoğlu’nun bu talebi karşılıksız kalmadı. Ziyaret ettiği birçok esnaftan destek sözü alan, sıcak ve yoğun ilgi gören Çöphüseyinoğlu, Cemilbey Caddesi’nden sonra Osmancık Caddesi’nde de mutlu ayrıldı.

Ziyaretlerde CHP Adayına sitemlerde bulunan esnafların birçoğu ağırlaşan ekonomik şartlardan ve kiraların yüksekliğinden dert yandı. Böyle giderse iş yerlerini 1-2 aya kapatmak zorunda kalacaklarını ifade eden esnaflar, artık bu gidişata bir dur denilmesi gerektiğini ve hükümete de bu uyarıyı 31 Mart seçimlerinde vereceklerini kaydettiler.



Esnafların sitemlerini dikkatlice ve gözlerinin içine bakarak dinleyen Çöphüseyinoğlu, iktidara en güzel cevabın yerel seçimlerde verilmesini istedi. Esnaflardan yerel yönetimlere ilişkin istek ve taleplerinin olup olmadığını da soran CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, yerel sorunlara ilişkin tüm talepleri de Belediye Başkanı seçilmesi halinde çözüm üreteceğinin sözünü verdi.

Çöphüseyinoğlu ziyaretlerde İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, CHP Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları, önceki dönem İl ve Merkez ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili eşlik etti.