Bozok, Üstün ve Bekiroğlu, ilk olarak Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat ile görüştü. Özkubat, nazik ziyaretlerinden dolayı parti heyetine teşekkür ederken, ziyarette Borsa Başkan Yardımcısı Mustafa Şahan da hazır bulundu. Gelecek Partisi Genel Merkez yöneticileri daha sonra Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret ederek, Oda Başkanı Ceyhan Baran ve yönetim kurulu üyeleri ile bir görüştü.



Her iki başkanda ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Coşgunsu’ya başarı diledi. Genel Başkan Yardımcıları daha sonra başka bir programları için kentten ayrılırken, Çorum Belediye Başkan Adayı Coşgunsu ve beraberindekiler ziyaretlerini ara vermeden sürdürdü.

İsmail Barış Coşgunsu, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ve ÇESOB Başkanı Recep Gür’ü de ziyaret ederek bir süre görüştü. Coşgunsu’nun ÇESOB ziyaretinde oda başkanları da hazır bulundu.



Ziyaretlerde, Merkez ilçe başkanı Tarık Aktaş ,İl Kadın kolları başkanı Selma Bayraktar, İl yönetim kurulu üyesi Melek Karameşe, Coşgunsu’nun eşi Damla Coşgunsu, ve parti üyeleri hazır bulundu.