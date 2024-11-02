Çorum bölgesi futbol hakemlerinden Ertuğrul Ramazan Boyraz Sinop’ta oynanacak olan Bölgesel Amatör Lig maçında görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 3 Kasım Pazar günü Sinopspor ile Çubukspor arasında oynanacak olan Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 6.hafta maçını Zonguldak bölgesi hakemlerinden Buğçe Taşcıoğlu yönetecek. Sinop 80.Yıl Sahası’nda saat 14.00’de başlayacak maçta Taşcıoğlu’nun yardımcılıklarını aynı bölgeden Arif Emre Harmanbaşı ve Karabük bölgesinden Kadir Turan Bayri yapacak. Çorum bölgesinden Ertuğrul Ramazan Boyraz ise mücadelede dördüncü hakem olarak görev alacak.