Son günlerde hepimizi derinden yaralayan ve toplumun vicdanını sarsan acı bir çok olayla karşı karşıya kaldığımızı hatırlatan YRP Belediye Meclis Üyesi Boruç son olarak genç polis memuru Şeyda Yılmaz’ın görevi başında toplumun güvenliğini sağlamak için canını ortaya koyarken şehit olduğunu hatırlattı.

Bu olayın ne yazık ki adalet sistemindeki aksaklıkların ve suçluların yeterince cezalandırılmadığının acı bir göstergesi olduğunu söyleyen Kadir Boruç; “Şeyda Yılmaz, 26 suç kaydı bulunan bir şahıs tarafından hayattan koparıldı. Adaletin, bu gibi insanların serbestçe dolaşmasına nasıl izin verebildiğini sormadan edemiyoruz.

Toplum düzenini tehdit eden bu tür kişilerin elini kolunu sallayarak sokaklarda dolaşması, sadece bireyler için değil, toplumun geneli için büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Bu tür olayların tekrarlanmaması için suçluların en ağır şekilde cezalandırılması şarttır. Adaletin sağlanmadığı, suçluların cezasız kaldığı bir ortamda ne güvenlikten ne de huzurdan bahsedilebilir.

Yaşam hakkı, kutsal ve dokunulmazdır. Ancak bu hak, suç işlemiş, toplumun huzurunu bozan kişilere değil, onurlu, şerefli ve kanunlara saygılı bireylere aittir. Suçluların korunması, sadece adaletin zedelenmesine yol açmakla kalmaz, aynı zamanda masum insanların hayatına kasteden olayların yaşanmasına da zemin hazırlar. Yaşam hakkı, pisliklerin değil, şerefiyle yaşayanların hakkı olmalıdır” dedi.

Adalet sisteminin toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak adına en sağlam temeller üzerinde durması gerektiğini ve suça eğilimli bireyleri caydırıcı cezalarla karşı karşıya bırakması gerektiğini de anlatan Boruç; “Yarın yeni Şeyda’ların acısını yaşamamak için bugünden adım atılmalı, suçluların elini kolunu sallayarak toplumda dolaşmasına müsaade edilmemelidir. Şehit polisimiz Şeyda Yılmaz’a Allah’tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Ruhun şad, mekânın cennet olsun” şeklinde konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ