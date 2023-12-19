Ahlatcı Çorum FK’nın, Boluspor’la 25 Aralık Pazartesi günü, sahasında oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 17.hafta maçının biletleri satışa sunuldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, biletlerin www.passo.com.tr internet adresinden alınabileceği belirtilirken, bilet fiyatları ile ilgili de bilgi verildi. Buna göre, kale arkası biletleri 50, maraton tribünü biletleri 100, sağ-sol kapalı tribün biletleri 200, VIP A-B ve D tribün biletleri ise 300 liradan satışa sunuldu. Misafir takım tribün biletleri ise 65 liradan satılıyor.