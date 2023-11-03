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Kastamonu’da çöp konteynerinin yanında çöp poşetine sarılmış vaziyette atılan yeni doğmuş erkek bebeği bulan şahıs, boğulsun diye çöp poşetinin ağzının bağlı olduğunu ve bir hayat kurtardığı içinde mutluluk duyduğunu söyledi.

Kastamonu’da Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak üzerinde vatandaşlar tarafından çöp poşetine sarılı vaziyette çöp konteynerinin yanına bırakılmış halde yeni doğan bebek bulundu. Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yeni doğan bebek, yeni doğan yoğum bakım ünitesinde entübe edilerek tedavi altına alındı.



“Bebeğin ayaklarının kımıldadığını görür görmez 112’yi aradım”

Ay Yıldız Halı Saha Sahibi İsmail Keşçi, “Dün akşam halı sahanın önünde ateş yakabilmek için çöpün yanında bulunan ağaçlardan alması için çocukları göndermiştim. Onlarda çöpün yanına geldiklerinde bir kedi ölüsü görüyorlar. Yanında da poşetin içerisinde bir kıpırdama olduğunu fark ediyorlar. Onun içinde de kedi olduğunu zannedip poşetin ağzını açtıklarında korkuyorlar ve beni çağırıyorlar. Poşetin içinde kedi mi var bebek mi var bakıver diye. Bende poşetin ağzını açtım baktığımda bebeğin ayaklarını gördüm. Bebekte hiçbir şekilde ağlama, hırıltı ya da başka bir belirti yoktu. Bende bebeğin ayaklarının kımıldadığını görür görmez hemen 112’yi aradım, ambulans ve polis ekiplerini çağırdım” dedi.





“Poşet ilk başta kapalıydı, boğulsun diye ya da ölsün diye atmışlar belliydi”

Mavi bir çöp poşetinin içerisinde bebeğin sarılı olduğunu belirten Keşçi, “Üzerinde beyaz bir örtü vardı, sadece ayakları görünüyordu. Poşet ilk başta zaten kapalıydı, boğulsun diye ya da ölsün diye atmışlar belliydi. Biz açtık poşetin ağzını hemen nefes alsın diye. Poşetin ağzını açtığımda dokunamadım zaten, çok etkilendim ve hemen 112’yi aradım. Ben, bebeği görünce bildiğiniz şoka girdim. Kafayı yemek üzere geldim. Ambulans yukarıdaki çöpte bekledi ilk geldiğinde, koşarak ambulansın yanına gittim ve orası değil burası demek için. Ondan sonra ambulans geldi hemen müdahalede bulundu” diye konuştu.

Bir hayat kurtardıklarını ifade eden Keşçi, “Sağlık durumunun da iyiye gittiğini öğrendim, bundan dolayı çok mutluyum. Bir hayat kurtardığımızı düşünüyorum. Çöp konteynerinin üzerine de mesaj yazılmış, ‘Lütfen çöpe bebek atmayınız’ yazmışlar” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, yeni doğan bebeği kim ya da kimler tarafından çöpe atıldığı konusunda inceleme ve araştırmaları devam ediyor.

(Vedat Yunus İkizoğlu)