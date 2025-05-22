Boğazkale Kaymakamlığı’nın öncülüğünde, Tasarımcı Tansel Baybara tarafından Puduhepa Kadın Kooperatifi’nde çalışan kadınlara yönelik üç gün süren “Rölyef Kağıt Sanatı” eğitimi verildi. Eğitim süresince kadınlar, hem teorik bilgiler edindi hem de uygulamalı çalışmalarla sanatsal yeteneklerini geliştirme fırsatı buldu.

Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız da eğitim sürecine katılım göstererek kadınlara destek verdi. Eğitimlerin ardından açıklamada bulunan Kaymakam Yıldız, “Bu tür sanatsal çalışmalar, kadınlarımızın hem kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de üretkenliklerini artırıyor. Eğitimden dolayı çok memnun kaldım, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kadınlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum,” ifadelerini kullandı.

Boğazkale Puduhepa Kadın Kooperatifi, Boğazkale’de kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamayı hedefleyen önemli bir oluşum olarak öne çıkıyor. Bu tür eğitim programlarının önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.

Editör: Haber Merkezi