Boğazkale İlçe Belediye Başkanı Adem Özel, ilçeye uzun süredir beklenen doğalgaz hizmetinin başlamasını büyük bir sevinçle duyurdu. Başkan Adem Özel, doğalgaz çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı ve ilçe sakinlerine müjdeyi verdi.

Özel yaptığı açıklamada “Yıllardır bu anı bekledik ve nihayet doğalgaz çalışmalarımıza başladık. Bu hizmet, ilçemizin gelişimine büyük katkı sağlayacak ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak” dedi.

Boğazkale Belediye Başkanı Özel, doğalgazın ilçeye gelmesinde desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Çorumgaz A.Ş Genel Müdürü Kasım Kahraman ve Genel Müdür Yardımcısı Mevlüt Kara’ya teşekkürlerini sundu.

Boğazkale halkının da doğalgaz çalışmalarının başlamasıyla birlikte daha temiz ve verimli bir enerji kaynağına kavuşmanın heyecanını yaşadığını söyleyen Başkan Özel, ilçenin gelişim yolculuğunda önemli bir kilometre taşına ulaşıldığını vurguladı.



Editör: KEMAL YOLYAPAR