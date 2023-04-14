Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı’nın seçim vaatleri arasında yer alan ve ilçede önemli bir eksikliği giderecek olan 500 kişi kapasiteli Belediye Düğün Salonu’nun açılış törenine MHP Çorum Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı’nın yanı sıra Boğazkale Kaymakam V. Nazmi Yücel, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, MHP 2. Sıra Milletvekili Adayı Ahmet Kurtbaş, 3. Sıra Milletvekili Adayı İsmail Lek, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Kamu-Sen İl Başkanı Selim Aydın ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Belediye Başkanı Mesut Ocaklı kısa bir konuşma yaparak, düğün salonu hakkında ve ilçeye yapılan hizmetlerle ilgili bilgileri paylaştı.

MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı da yaptığı hizmetlerden dolayı başkan Mesut Ocaklı’yı tebrik ederek başarılar diledi. Boğazkale’nin kendisinde apayrı bir yerinin olduğuna vurgu yapan Kayrıcı, tarihi ve kültür beldesi olan Boğazkale’deki değişime de dikkat çekerek, “Mesut Başkanımızın yaptığı hizmetlerle birlikte ilçemiz bambaşka bir görünüme kavuşmuş. MHP Belediyeciliği ile ilçemizin adeta çehresi değiştirilmiş. Bir kez daha başkanımızı tebrik ediyorum” dedi.

Duanın ardından 500 kişi kapasiteli Boğazkale Belediyesi Düğün Salonu’nun açılış kurdelesi kesildi.



(Volkan SINAYUÇ)