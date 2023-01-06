Ocaklı, geçen yıl kasım ayında düzenlenen referandumun ardından Boğazkale Belediye Meclisince ilçeye bağlı mahalle statüsüne alınması kararlaştırılan Yekbas köyünde yürütülen çalışmaları inceledi.

Ocaklı, Yekbas köyünün cadde, sokak ve altyapısının iyileştirmeleri için çalıştıklarını belirtti.

Köyün eksiklerini kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini vurgulayan Ocaklı, "Önceliğimiz insan hayatı ve sağlığı için içme suyu ve kanalizasyon sorunları oldu. Her iki hatta bulunan patlak, kaçak ve arızaların onarımlarının yapılarak vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı ortamda hizmet almasını temin etmeye çalıştık. Aynı zamanda cadde ve sokak temizlikleri, bozuk satıh ve yol onarımları, kaldırım ve çevre düzenlemeleri, mezarlık bakım ve temizliği konusunda da ekiplerimiz yoğun çaba sarf ediyor." dedi.

Köydeki sorunları ve çözüm yollarını belirlemek amacıyla belediye bünyesinde ekip kurduklarını dile getiren Ocaklı, "Çalışmalarımız bütüncül yaklaşımla devam etmekte olup, hem mevcut mahallelerimiz hem de ilçemize yeni bağlanan Yekbas mahallemizin daha yaşanabilir hale getirilmesi, vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu şekilde yaşamaları için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.