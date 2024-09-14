Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve İl Gençlik ve Spor İl Müdür V. Hüseyin Şahin tarafından Valilik Toplantı Salonu’nda işbirliği protokolü imzalanması için tören düzenlendi.

Yapılan işbirliği protokolü kapsamında; Boğazkale Belediyesi Gençlik Merkezi’nin çalışmalarına yardımcı ve destek olmak amacıyla, öncelikli olarak belirlenmiş alanlar başta olmak üzere, taraflarca uygun görülen tüm alanlarda, planlı çalışmalar yürüterek gençliğe yönelik çalışmalar yapılacağı bildirildi.

Boğazkale Belediyesi Gençlik Merkezi’nde; protokolde yer alan kurumlar tarafından yapılacak olan ortak faaliyetlerle, gençlere milli, manevî, ahlâkî, insanî ve kültürel değerlerin benimsetilerek; onların mesleki, akademik, sportif, sanatsal, kültürel, sosyal ve yabancı dil gibi alanlarda yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi, çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmalarının sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

Protokol kapsamında yapılacak tüm iş ve işlemleri planlamak ve takip etmek üzere ilgili kuruluşlar tarafından yapılacak olan görevlendirmelerin Valilik koordinasyonunda gerçekleştirileceği de açıklandı.

Çocuk ve gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlaması, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif imkanlar sunması açısından Gençlik Merkezlerinin çalışmalarını önemsediklerini belirten Vali Zülkif Dağlı, imzalan protokolün hayırlı olması temennisinde de bulundu.

Editör: Haber Merkezi